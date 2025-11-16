Швеция и Финляндия усиливают оборону Аландских островов

Швеция увеличивает число подводных лодок и расширяет военно-морское сотрудничество с Финляндией для защиты Аландских островов, остающихся по международным соглашениям демилитаризованной зоной.

Как сообщает Day.Az, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что отсутствие военных баз на островах не создает угрозы для безопасности Балтийского моря.

Он напомнил, что Швеция и Финляндия активно инвестируют в флот. Швеция увеличит число подлодок с четырех до пяти и приобретет четыре новых боевых корабля.

В Финляндии тем временем вновь обсуждается возможность отмены демилитаризации Аландов, о чем говорится в исследовании Финской академии обороны.

Демилитаризация, установленная международным договором 1921 года, запрещает любое военное присутствие или укрепления на островах - в отличие от других стратегических островов региона, таких как Борнхольм и Готланд, которые были милитаризованы после начала войны в Украине.

Однако министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркнул, что изменений не планируется, а существующих оборонных мер достаточно для защиты островов.

Министр обороны Латвии Андрис Шпрудс, представляющий одну из стран, подписавших Аландскую конвенцию 1921 года, заявил, что вопрос статуса островов - дело Финляндии, но допустил, что старые соглашения могут быть пересмотрены, если изменятся обстоятельства.