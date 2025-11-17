Трамп призвал Конгресс проголосовать за публикацию материалов по делу Эпштейна
Президент США республиканец Дональд Трамп считает, что его однопартийцам, контролирующим обе палаты Конгресса, следует проголосовать за публикацию материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в педофилии и впоследствии покончил с собой.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Трамп 16 октября разместил в Truth Social публикацию, в которой подчеркнул, что ему "нечего скрывать" и призвал "республиканцев в Палате представителей Конгресса проголосовать за публикацию материалов по делу Эпштейна". При этом американский лидер вновь обвинил своих политических оппонентов из Демократической партии в том, что они намеренно продвигают дело Эпштейна, чтобы "отвлечь внимание от успеха республиканцев".
По версии Трампа, если бы у представителей Демократической партии "были хоть какие-то" порочащие его данные в связи с делом Эпштейна, "они бы обнародовали их до [его] победы" на президентских выборах. При этом глава Белого дома, который ранее поручил министерству юстиции провести расследование связей Эпштейна с видными демократами, в том числе экс-президентом США Биллом Клинтоном (1993-2001 годы), отметил, что дело Эпштейна "будет проклятием для демократов", а не для его однопартийцев.
Демократы на прошедшей неделе опубликовали часть переписки Эпштейна по электронной почте с несколькими его знакомыми и приближенными лицами. Из нее следовало в том числе, что Трамп мог знать о преступлениях Эпштейна. Белый дом охарактеризовал действия демократов как попытку очернить президента. Глава администрации США счел шаги Демократической партии попыткой отвлечь внимание сограждан от невыгодных для нее последствий очередного бюджетного кризиса в Вашингтоне.
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц (включая бывших глав государств) не только США, но и многих других стран, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.
