Президент Ильхам Алиев утвердил "Образцовое Положение центральных органов исполнительной власти" Утверждено "Образцовое Положение центральных органов исполнительной власти". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно указу, Кабинет министров в шестимесячный срок должен подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию Положений центральных органов исполнительной власти с учетом требований Образцового положения, утвержденного настоящим указом, а также решить другие вопросы, вытекающие из указа.
