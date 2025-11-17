Грандиозное завершение BIAF 2025 с участием Дмитрия Ситковецкого и Фархада Бадалбейли и посвящением юбилею Полада Бюльбюлоглу

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся впечатляющий заключительный гала-концерт BİAF 2025 - Бакинского международного фестиваля искусств. Этот вечер подарил слушателям незабываемое эстетическое наслаждение и богатую палитру эмоций, сообщает Day.Az.

Первая часть концерта открылась четырьмя прелюдиями великого композитора Дмитрия Шостаковича для скрипки и фортепиано в обработке Дмитрия Цыганова. Исполнение всемирно известных музыкантов - скрипача Дмитрия Ситковецкого (Великобритания) и ректора Бакинской музыкальной академии, профессора, пианиста Фархада Бадалбейли захватило внимание публики с первых аккордов. Звучали также четырехчастная соната Гара Гараева и фрагменты "Адажио" и "Вальс" из знаменитого балета "Семь красавиц", создавая атмосферу утонченного музыкального диалога.

Во второй части сцена перешла к Азербайджанскому государственному симфоническому оркестру имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Муртузы Бюльбюля. Симфонические танцы Полада Бюльбюлоглу - "Танец девушек", "Восточный танец" и "Яллы" - буквально проникли в сердца слушателей, объединив национальную музыкальную традицию с современным звучанием. Завершился концерт трёхчастным концертом для скрипки с оркестром Полада Бюльбюлоглу в исполнении солиста Дмитрия Ситковецкого, продемонстрировавшего высочайшее мастерство. Финальная часть была посвящена 80-летию легендарного Полада Бюльбюльоглу.

Этот вечер стал ярким музыкальным событием, завершившим фестиваль на высокой ноте. Он продемонстрировал уникальный синтез азербайджанского и мирового музыкального наследия и оставил глубокий след в сердцах зрителей.

Фото - Кямран Багиров

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.