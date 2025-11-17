Смартфоны во всем мире подорожают

Цены на смартфоны по всему миру вырастут из-за запросов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает китайское агентство Sina, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов, все китайские производители смартфонов испытывают трудности с покупкой модулей памяти. На микросхемы установился высокий спрос из-за того, что память также необходима для обработки данных ИИ. Из-за того, что производители модулей памяти имеют ограниченные мощности, продукции на всех не хватает.

Кроме того, разрабатывающие инструменты ИИ компании, которые используют новые технологии, готовы платить больше, чем производители смартфонов. Собеседник в неназванной китайской корпорации, производящей смартфоны, заявил, что в будущем придется либо ухудшить характеристики устройств, либо поднять на них цены.

Также из отчета следует, что крупнейшие производители блоков флеш-памяти - Micron, Samsung и Kioxia - сократили выпуск NAND-модулей, чтобы поднять цены на свое оборудование. Источник Sina заявил, что их стоимость на рынке будет расти в 2026 году.

"Все производители - от Vivo до Samsung и Apple - подключены к одним и тем же глобальным цепочкам поставок, и факторы, повышающие издержки для одного из них, вероятно, приведут к росту издержек для всего мира", - прокомментировали новость авторы издания Android Authority.