Самвелу Карапетяну снова продлили арест

Антикоррупционный апелляционный суд Армении продлил арест бизнесмена Самвела Карапетяна.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно решению суда, срок меры пресечения в виде ареста для Карапетяна продлен еще на 2 месяца.

Напомним, Карапетян был задержан в июне по обвинению в призывах к захвату власти.