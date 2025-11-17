https://news.day.az/world/1796118.html Самвелу Карапетяну снова продлили арест Антикоррупционный апелляционный суд Армении продлил арест бизнесмена Самвела Карапетяна.
Антикоррупционный апелляционный суд Армении продлил арест бизнесмена Самвела Карапетяна.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно решению суда, срок меры пресечения в виде ареста для Карапетяна продлен еще на 2 месяца.
Напомним, Карапетян был задержан в июне по обвинению в призывах к захвату власти.
