Планируется продолжить геологоразведочные работы на месторождении "Шафаг-Асиман"

На следующем этапе компания bp планирует продолжить разведочные работы на месторождении "Шафаг-Асиман".

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам вице-президент компании bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли в рамках Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

Он отметил, что компания BP намерена продолжить разведочные работы на следующем этапе, связанном с газовым месторождением "Шафаг-Асиман".

"Мы находимся на этапе выбора буровой установки, которая будет использоваться для проведения геологоразведочных работ, и координации с другими проектами.

После завершения работы буровой установки на другом проекте она будет использоваться на газовом месторождении "Шафаг-Асиман", - подчеркнул он.