bp о программе полномасштабных работ на месторождении "Карабах"

Планируется доработать программу полномасштабных работ на месторождении "Карабах" до конца года.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли в своем заявлении журналистам.

По его словам, после доработки программы в следующем году начнутся сейсмические исследования: "Параллельно, после проведения сейсмических презентаций в следующем году, мы объявим конкретные концепции и планы по дальнейшему освоению месторождения. После утверждения концепции освоения месторождения "Карабах" на нем будут добывать не только нефть, но и газ".

Отметим, что контрактная площадь месторождения "Карабах" расположена в 120 километрах к востоку от Баку, на глубине 150-200 метров, в непосредственной близости от контрактных площадей "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" (ADUA).

В 2018 году было подписано Соглашение о сервисных рисках (Risk Service Agreement, RSA) на разработку месторождения "Карабах". В мае 2025 года компания bp приобрела 35-процентную долю участия в рамках данного соглашения и стала оператором проекта. Аффилированная структура SOCAR сохраняет 65-процентную долю участия в RSA.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, первоначально оцененные геологические запасы месторождения превышают 60 миллионов тонн нефти.