Оползень во Вьетнаме накрыл автобус

Во Вьетнаме сильный оползень перекрыл дорогу и накрыл пассажирский автобус, в котором находились 32 человека, передает Day.Az со ссылкой на портал VnExpress.

По информации издания, инцидент произошёл поздно вечером на перевале Кханьле после продолжительных ливней.

Масса размокшего грунта вместе с камнями сорвалась с горного склона и погребла транспортное средство. Спасательным бригадам понадобилось свыше двух часов, чтобы добраться к месту трагедии из-за труднопроходимости участка.

В результате происшествия погибло не менее шести человек, ещё 19 получили ранения. Синоптики предупреждают: проливные дожди в регионе сохранятся как минимум до 18 ноября, что повышает вероятность новых оползней.