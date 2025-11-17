https://news.day.az/sport/1796079.html "Губа" рассталась с грузинским баскетболистом "Губа" расторгла контракт с баскетболистом Леваном Гогаладзе. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, в дальнейшем он будет выступать за команду "Раши", которая играет в Высшей лиге Грузии. Отметим, что грузинский игрок провел последние два года в составе "Губы".
