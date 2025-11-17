В Туркменистане с большим интересом была встречена оперетта Узеира Гаджибейли

На сцене Главного драматического театра имени Великого Сапармурата Туркменбаши в Ашхабаде была представлена одноимённая постановка на туркменском языке, поставленная по мотивам оперетты "Муж и жена" выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, сообщили Day.Az в посольстве Азербайджанской Республики в Туркменистане.

Написанное в 1909 году и считающееся первой опереттой Востока произведение было встречено ашхабадской публикой с большим интересом и аплодисментами.

Сотрудники Посольства Азербайджана в Туркменистане и члены их семей, присутствовавшие на спектакле, по завершении постановки встретились с актёрами и преподнесли им букеты цветов.

Творчество великого композитора Узеира Гаджибейли занимает особое место в культурной жизни Туркменистана. Наряду с "Мужем и женой", оперетта выдающегося композитора "Аршин мал алан" также успешно ставится на различных театральных сценах Ашхабада и получает высокую оценку как местных, так и зарубежных зрителей.