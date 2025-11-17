Раскрыты сроки выхода нового тонкого iPhone

Apple планирует выпустить iPhone Air 2 весной 2027 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что iPhone Air 2 получит 2-нанометровый чип Apple, что должно обеспечить прирост энергоэффективности и увеличить время автономной работы - ключевые параметры, на которых компания намерена сфокусировать внимание в серии.

Ранее инсайдеры утверждали, что выпуск второго поколения сверхтонкого iPhone был отложен на неопределенный срок из-за слабых продаж оригинального iPhone Air. Однако уточненная информация указывает на более умеренную задержку: релиз будет перенесен лишь на полгода - с осени 2026-го на весну 2027 года.

В отчете Bloomberg также подчеркивается, что линейка Air изначально не создавалась под ежегодный цикл обновлений, характерный для базовых и Pro-версий iPhone. Apple намеренно отказалась от названия "iPhone 17 Air", чтобы сохранить дистанцию между сериями внутри продуктовой линейки.

С точки зрения дизайна значимых изменений ожидать не стоит: iPhone Air 2 сохранит внешний облик предшественника, получив лишь точечные доработки, включая улучшенную автономность и добавление ультраширокоугольной камеры.