«Радиостанция Судного дня» впервые передала осмысленное слово

Радиостанция УВБ-76 передала слово "жеребость".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".

Так называемая радиостанция Судного дня вышла в эфир 17 ноября в 12:11 по бакинскому времени. Слово "жеребость", которое она передала, имеет смысл и обозначает беременность кобылицы. В прошлом оно не звучало в передачах УВБ-76.

Последние месяцы УВБ-76 регулярно повторяет сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова "нардосаж" и "пулолед", впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом "орехобрус", уже звучавшее 11 февраля 2022 года.