Будет подготовлена ​​Бакинская декларация о глобальном цифровом развитии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) Космас Лукисон Завазава на церемонии открытия Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

Он подчеркнул, что цифровая революция оказала сильное влияние на общество и экономику: "В последние годы был достигнут значительный прогресс в области обеспечения связи. Численность населения, не подключенного к Интернету, которая в 2022 году составляла 2,7 миллиарда человек, сегодня сократилась до 2,2 миллиарда. Однако цифровой разрыв не полностью ликвидирован и уже приобрел новый сложный характер".

Директор Бюро отметил, что, хотя некоторые страны развивают такие технологии, как искусственный интеллект и 6G, другие все еще испытывают трудности с подключением к интернету даже в самом базовом формате. Поэтому главная цель конференции - подготовить Бакинскую декларацию. Декларация задумана как стратегическая дорожная карта глобального цифрового развития.