Франция и Германия откажутся от совместного военного проекта

Франция и Германия могут отказаться от совместного военного проекта по производству истребителей Future Combat Air System (FCAS).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным агентства, Берлин и Париж столкнулись с трудностями, которые ставят на грань закрытия крупнейшую в Европе программу по созданию вооружений. Причина в расхождении компаний Airbus и Dassault Aviation "во мнениях относительно того, как построить планируемый программой истребитель следующего поколения".

Сейчас французская и немецкая сторона обсуждают сокращение проекта лишь до создания облачной системы, которая позволит связать истребители с радарами, беспилотниками и наземными и морскими системами управления.

Странам-участницам проекта предстоит принять окончательное решение о создании самолета к концу года. Однако, как пишет FT, многие отмечают, что сейчас уже слишком поздно пытаться урегулировать споры между Airbus и Dassault.