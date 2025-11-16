В Японии произошло новое извержение вулкана

Очередное извержение вулкана Сакурадзима произошло в юго-западной японской префектуре Кагосима на острове Кюсю в ночь на 16 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

По данным японских сейсмологов, извержение носило взрывной характер, столб пепла и дыма поднялся на высоту 4 400 м над кратером вулкана, камни и сгустки лавы разлетелись на 1 200 м. Последний раз Сакурадзима извергался в августе 2025 года. Людей предупреждают о риске выпадения пепла как вблизи вулкана, так и вдали от него, из-за ветра.

Сакурадзима - один из самых активных вулканов в Японии. Его извержения происходят регулярно. Вулкан расположен на полуострове в заливе рядом с крупным городом Кагосима. Высота горы составляет около 1 100 м.