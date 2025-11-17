Азербайджан и Иран планируют подписать меморандум о сотрудничестве в цифровой сфере.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил министр связи и информационных технологий Ирана Сейид Саттар Хашими в кулуарах Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций, проходящей в Баку.

"В ближайшее время будут предприняты шаги по официальному оформлению сотрудничества: "Министр Рашад Набиев обсуждает с нами расширение сотрудничества в цифровой сфере между двумя странами, подписание меморандума и создание совместной рабочей группы для тесного взаимодействия. В этом направлении мы продолжаем двигаться вперёд", - подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что достижения Азербайджана в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) за последние годы особенно заметны.

По его словам, сформированная в разные периоды в Баку ИКТ-экосистема, а также работы, проводимые в различных секторах Международного союза электросвязи (ITU), имеют важное значение для региона.

Он подчеркнул, что встреча делегаций ITU в Баку для обсуждения проделанной в цифровой сфере работы является показателем значительного прогресса Азербайджана в этой области.

"Темпы развития Азербайджана очень высоки, и мы верим, что это открывает для людей очень позитивные перспективы. Азербайджан - наша дружественная страна. Культурная близость, общие ценности еще больше укрепляют наше сотрудничество", - добавил он.

По его словам, в ближайшее время между Азербайджаном и Ираном планируется реализация ряда совместных проектов: "Один из проектов охватывает взаимный обмен знаниями и опытом, другой - сотрудничество по согласованию частот в пограничной зоне и устранению помех. На протяжении многих лет существовала проблема частотных помех между приграничными мобильными операторами, и стороны сейчас движутся к её конструктивному решению".