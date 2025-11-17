Трамп назвал предателя США

Президент США Дональд Трамп назвал свою бывшую соратницу, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предателем страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"[Она] работает сверхурочно, пытаясь изобразить из себя жертву, тогда как на самом деле она сама является причиной всех своих проблем. Факт в том, что всем плевать на эту предательницу нашей страны!" - сказал глава государства.