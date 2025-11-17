Названо место проведения WUF13 в Баку

Основной ареной проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) станет Бакинский олимпийский стадион.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев в ходе брифинга для дипломатического корпуса, посвящённого WUF13.

"Следуя стандартам организации, установленным во время COP29, WUF13 обеспечит лёгкую доступность, эффективную логистику и исключительное гостеприимство для всех участников",- сказал он.

Гулиев отметил, что мир урбанизируется беспрецедентными темпами. "Это стремительное преобразование создаёт возможности для процветания, инноваций и развития, но также ставит серьёзные вызовы, связанные с жильём, инфраструктурой, устойчивостью к изменениям климата и социальной включённостью. В последние годы многие международные площадки всё больше сосредотачиваются на пересечении урбанизации и изменения климата",- сказал он.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Форум проходит в рамках сотрудничества Программы ООН UN-HABITAT и правительства Азербайджана. Мероприятие объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран.