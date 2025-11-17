В консорциуме TAP обозначили условия возможной модернизации измерительной станции в Албании

Преобразование измерительной станции ACS02 в Билиште, Албания, в компрессорную станцию является потенциальным проектом, который может быть реализован только в случае, если результаты рыночного теста дадут основание для нового этапа расширения, вплоть до удвоения пропускной способности Трансадриатического трубопровода (TAP), сказали в ответ на запрос Trend в консорциуме TAP AG, передает Day.Az.

"Долгосрочная пропускная способность TAP, которая в настоящее время составляет примерно 10 миллиардов кубометров в год, может быть поэтапно увеличена до примерно 20 миллиардов кубометров в год на основе результатов рыночного теста - регулируемой процедуры, проводимой каждые два года для оценки рыночного спроса на расширение долгосрочной пропускной способности трубопровода. Если необходимость реализации нового этапа расширения, вплоть до удвоения пропускной способности TAP, будет подтверждена по результатам рыночного теста, потребуется увеличить компрессионную мощность в Албании. В этом контексте объект ACS02 в Билиште, который в настоящее время выполняет функции измерительной станции, потребуется модернизировать до уровня компрессорной станции", - пояснили в консорциуме.

В TAP AG отметили, что в настоящее время продолжаются два рыночных теста: обязывающая фаза рыночного теста 2023 года и необязывающая фаза рыночного теста 2025 года.

"Любой дополнительный уровень расширения будет необходим только в случае, если рынок проявит достаточный долгосрочный спрос на пропускную способность в рамках этих процессов. Суммарные заявки на обязывающую пропускную способность, потенциально поступившие в ходе рыночного теста, должны пройти тест на экономическую жизнеспособность (EVT) до принятия инвестиционного решения. Если реализация нового этапа расширения, вплоть до удвоения пропускной способности TAP, будет подтверждена по результатам рыночного теста, потребуется внести изменения в Оценку воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ESIA) TAP. В рамках процедуры внесения изменений в ESIA местные жители и заинтересованные стороны приглашены принять участие в публичных слушаниях, которые пройдут 5 декабря на территории муниципалитета Деволли (Албания). В слушаниях будет предоставлена информация о потенциальном проекте и будет возможность задать вопросы и оставить свои комментарии. Публичные слушания организованы совместно с муниципалитетом Деволли в соответствии с законодательством Албании и обязательством TAP по прозрачному взаимодействию с заинтересованными сторонами.

Преобразование измерительной станции ACS02 в Билиште, Албания, в компрессорную станцию является потенциальным проектом, который может быть реализован только в случае, если результаты рыночного теста - регулируемой процедуры, проводимой каждые два года для оценки долгосрочного спроса на расширение пропускной способности трубопровода - дадут основание для нового этапа расширения вплоть до удвоения пропускной способности TAP. Консорциум приступил к проведению экологической оценки проекта", - отметили в TAP AG.

В TAP AG отметили, что в случае реализации этого проекта предлагается преобразовать существующую измерительную станцию ACS02 в компрессорную станцию, которая будет повышать давление газа в существующей трубопроводной системе и обеспечивать увеличение годовой пропускной способности природного газа с текущих 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров в год.

"Существующая измерительная станция будет преобразована из текущей конфигурации в компрессорную станцию путем установки до четырех электроприводных компрессоров мощностью по 35 МВт каждый с соответствующими воздушными охладителями, обеспечивающими общую установленную мощность до 140 МВт.

Действующие экологические разрешения в Албании уже предусматривали превращение ACS02 в компрессорную станцию с газотурбинными компрессорами. Обновленное предложение по расширенной мощности теперь предполагает замену газотурбинных установок полностью электрифицированными. Эта смена потребует установки высоковольтной электроподстанции и подключения к соответствующей национальной энергосети Албании. Электрифицированная станция позволит избежать выбросов углекислого газа в отличие от исходного проекта и обеспечит соответствие целям энергетического перехода и климатическим задачам", - сообщили в консорциуме.

Напомним, что 31 декабря 2020 года TAP осуществил транспортировку первых объёмов газа. По состоянию на август 2025 года через TAP в Европу было поставлено 50 миллиардов кубометров азербайджанского природного газа. Годовая пропускная способность TAP составляет 10 миллиардов кубометров, при этом предусмотрена возможность её увеличения до 20 миллиардов кубометров.

В январе 2024 года было одобрено увеличение поставок по TAP на дополнительные 1,2 миллиарда кубометров к 2026 году. В настоящее время ведётся работа по организации поставок газа в Албанию по TAP, которые планируется начать в 2026 году.