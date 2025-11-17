Саммит лидеров в рамках WUF впервые пройдет в Азербайджане

В Азербайджане впервые пройдет саммит лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев в ходе брифинга для дипломатического корпуса, посвящённого WUF13.

"Азербайджан запускает ряд новых инициатив, которые повысят значимость и влияние форума. Впервые WUF проведёт саммит лидеров, объединяющий глав государств и правительств для обсуждения будущего наших городов. Этот новаторский шаг подчёркивает стремление Азербайджана заявить весомую политическую позицию в формировании глобальных приоритетов",- сказал Гулиев.

По его словам, Азербайджан намерен стимулировать новую эпоху политической приверженности устойчивому и надёжному городскому будущему.

"Опираясь на успешный опыт дня глобализации на COP29, министерская встреча WUF 13 будет перестроена таким образом, чтобы стать более интерактивной, практической и ориентированной на результаты, обеспечивая прямой обмен между министрами, мэрами, экспертами и практиками", - добавил он.

Гулиев отметил, что этот обновлённый формат усилит политический диалог, ускорит обмен решениями и будет способствовать появлению конкретных результатов, которые помогут странам в решении их городских и жилищных приоритетов.

Кроме того, по его словам, WUF 13 сделает серьёзный акцент на обеспечении широкого и содержательного участия городов и местных органов власти.

Также Гулиев подчеркнул, что WUF 13 усилит участие частного сектора, который обладает значительным потенциалом для продвижения климатических решений, снижения выбросов, укрепления энергоэффективности и формирования более устойчивых и справедливых моделей глобального роста.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Форум проходит в рамках сотрудничества Программы ООН UN-HABITAT и правительства Азербайджана. Мероприятие объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран.