Привезти эти автомобили из Китая в Азербайджан будет невозможно

14 ноября ряд министерств Китая опубликовали совместное уведомление, ужесточающее правила параллельного экспорта автомобилей.

В официальном документе подчёркивается, что в последнее время среди китайских автопроизводителей усилилась тенденция вывоза за рубеж новых автомобилей, предназначенных для внутреннего рынка, под видом "вторичных автомобилей с нулевым пробегом". Схема работала следующим образом: некоторые компании покупали новые машины, регистрировали их в Китае, затем сразу же снимали с учёта и отправляли на экспорт.

Согласно новым правилам, для экспорта автомобилей, которые после регистрации использовались менее 6 месяцев, компании должны предоставлять таможенным органам специальный документ - "Сертификат послепродажного обслуживания". Это официальное письмо от производителя, в котором указываются страна назначения, техническая информация об автомобиле, а также перечень сервисных центров, оказывающих официальное обслуживание в этой стране.

Другие изменения в правилах предусматривают более тщательный сбор и проверку данных, касающихся технических характеристик и сертификации автомобилей.

Главное новшество заключается в том, что экспорт всех автомобилей, находящихся на учёте менее 6 месяцев, будет возможен только при наличии прямого согласия производителя.

Ранее существовавшие лазейки позволяли ряду китайских компаний фактически поддерживать экспорт "вторичных автомобилей с нулевым пробегом". Это искусственно увеличивало показатели продаж и давало возможность обходить определённые финансовые обязательства.

Повлияет ли это решение на автомобильный рынок Азербайджана?

Как сообщает Day.Az, председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли в комментарии для Bizim.Media заявил, что воздействие этого решения на азербайджанский рынок автомобилей неизбежно:

"В последнее время ввоз "нулевых" автомобилей из Китая стал значительно проще. Поэтому большое количество физических и юридических лиц, как из Азербайджана, так и из самого Китая, активно участвовали в этом процессе.

Новое решение показывает, что главной причиной низких цен на автомобили, импортируемые из Китая, были именно эти злоупотребления. Ведь автомобили, предназначенные для внутреннего рынка, предлагались китайским покупателям по более доступным ценам, тогда как модели, выделенные для официального экспорта, значительно дороже. Дельцы использовали эту разницу и получали крупную прибыль.

Теперь ситуация меняется. Вероятно, из Китая уже не каждый сможет привезти автомобиль, что приведёт к подорожанию китайских марок. К тому же, если учитывать, что с 1 января будут отменены льготы по НДС и некоторым таможенным пошлинам для электромобилей и гибридов, рост цен неизбежен".