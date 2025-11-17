Шокирующие признания Педро Варгаса Давида: информационная победа Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшнее открытие офиса телеканала Euronews в Баку - это очередной элемент международного медийного присутствия в Азербайджане. При этом, данный шаг имеет гораздо более глубокий политический, имиджевый и информационно-идеологический контекст, который невозможно игнорировать. Он стал наглядным и фактически символическим ответом всем тем, кто годами распространял абсолютно несостоятельные утверждения о "давлении на свободу слова" в Азербайджане.

Именно поэтому выступление председателя Совета директоров Euronews Педро Варгаса Давида стало, без преувеличения, сенсацией. Его слова - это признание человека, стоящего во главе одного из крупнейших и наиболее узнаваемых европейских медиабрендов, который лично видел, с каким беспрецедентным внешним давлением сталкивалось СМИ лишь за то, что оно следовало нормам профессиональной журналистики в освещении азербайджанской тематики.

Педро Варгас Давид открыто заявил, что Euronews "всегда демонстрировал сбалансированную позицию по отношению к Азербайджану" - и именно за это подвергался давлению. Это важнейшее признание подтверждает то, о чем в Азербайджане говорили много лет: давление на свободу слова в отношении темы Карабаха исходило вовсе не из Баку. Оно исходило из тех международных центров, которые не могли смириться с объективным описанием реальности.

Председатель Euronews перечисляет конкретику: у дверей главного офиса проходили протесты, на адрес редакции шли сотни писем с требованиями "не называть Шушу азербайджанской", а любые объективные формулировки о Карабахе вызывали агрессивную реакцию. Но главный тезис Варгаса Давида звучит предельно ясно: Euronews продолжал писать "Шуша, Азербайджан", поскольку международное право однозначно признаёт эту территорию азербайджанской.

Эти слова развеивают все мифы о том, что западные СМИ всегда якобы свободны от политического влияния. Наоборот - их объективность по вопросу Карабаха становилась поводом для нападок. Именно поэтому открытие офиса Euronews в Баку - это доказательство того, что Азербайджан сотрудничает с теми, кто придерживается объективности, а не с теми, кто обслуживает мифы.

Отдельного внимания заслуживает также признание Варгаса Давида о том, насколько грубой и наглой была антиазербайджанская политика в ряде стран мира. Когда он говорит, что в декабре прошлого года Reuters распространял выгодную Москве версию о причинах крушения азербайджанского пассажирского самолёта, он фактически вскрывает механизм глобального информационного давления.

Это пример того, что многие международные СМИ годами позволяли себе замалчивать факты, тиражировать фейковые новости и превращаться в информационно-политический инструмент ряда стран. Так что, громкое и конкретное признание главы Euronews - это звучащий на всю Европу и мир факт, который невозможно "отмотать назад".

В этой связи хочу указать на то, что 44-дневная война 2020 года была тем моментом, когда Азербайджан показал силу в информационном пространстве. А главное - пять лет назад весь мир увидел, насколько блестяще Президент Азербайджана Ильхам Алиев способен вести информационную борьбу с очернителями нашей страны, которые представляли, в том числе, крупнейшие мировые медиа.

Да, глава нашего государства, во время 44-дневной войны дал десятки интервью ведущим мировым СМИ. Он отвечал на вопросы жестко, аргументированно, безукоризненно, хотя сталкивался с предвзятыми журналистами. А интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева журналистке BBC вошло в историю. По сути, глава нашего государства указал этой даме, что прежде чем читать проповеди - нужно чтить заповеди.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на дело Ассанжа и этот его аргумент цитировали сотни миллионов людей. Это был момент, когда международное медийное пространство увидело, что во главе Азербайджана находится политический деятель мирового масштаба, который способен преподать мастер-класс полемики и представителям ведущих мировых СМИ.

Да, после этого информационные атаки на нашу страну не прекратились. Они продолжились и в ходе, а также после того, как Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность в результате однодневной анти-террористической операции в Карабахском экономическом регионе. Да и до сих пор BBC, Deutsche Welle и иные зарубежные СМИ позволяют себе публикацию откровенно лживых статей о нашей стране. Но именно открытие офиса Euronews в Баку - это символ победы Азербайджана в информационном пространстве.