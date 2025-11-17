Назван самый богатый город на Земле в 2025 году

Столица Японии Токио заняла первое место в рейтинге 300 богатейших городов мира, составленного журналом CEOWORLD Magazine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Токио в очередной раз коронован в качестве самого богатого города на Земле в 2025 году", - говорится в публикации.

По данным издания, ВВП Токио достиг $2,55 трлн. На втором месте в списке богатейших городов оказался Нью-Йорк с ВВП $2,49 трлн. Замыкает тройку лидеров еще один американский мегаполис Лос-Анджелес - ВВП $1,62 трлн. Далее следуют Лондон ($1,47 трлн), Сеул ($1,42 трлн) и Париж ($1,39 трлн). В исследовании отмечается, что первые десять городов в рейтинге отвечают примерно за треть всего мирового ВВП.