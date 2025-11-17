ТЮРКПА провела первую координационную встречу в рамках сессии ПА ОБСЕ

В рамках 23-й осенней сессии ПА ОБСЕ, проходящей в Стамбуле, впервые состоялось координационное заседание делегаций ОБСЕ под координацией ТЮРКПА и при председательстве главы делегации Великого национального собрания Турции в ОБСЕ Селами Алтынока.

Как передает Day.Az, во встрече приняли участие руководители и члены делегаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии, Узбекистана, а также представители Международного секретариата ТЮРКПА.

Селами Алтынок поприветствовал участников и подчеркнул значимость координационной встречи. Он отметил, что такие встречи делегаций стран тюркского мира имеют важное значение с точки зрения обмена общим историческим и культурным наследием, и выразил уверенность, что это будет способствовать дальнейшему укреплению устойчивого сотрудничества и единства между тюркскими государствами.

На заседании обсуждались важные вопросы, такие как укрепление совместного сотрудничества, подготовка механизма совместной деятельности и дорожной карты для реализации общих интересов в рамках ПА ОБСЕ и других международных организаций, а также всестороннее участие Международного секретариата ТЮРКПА в этом координационном процессе в соответствии с положениями учредительного Стамбульского соглашения 2008 года и обеспечение надлежащего уровня онлайн- и оффлайн-взаимодействия между сторонами.

Кроме того, предложение Казахстана о предоставлении ТЮРКПА статусa наблюдателя в ПА ОБСЕ было поддержано всеми участниками, и выражена общая позиция о необходимости предпринять конкретные шаги в этом направлении.

Генеральный секретарь ТЮРКПА Рамиль Гасан в своем выступлении отметил, что Международный секретариат ТЮРКПА выполнит со всей ответственностью все возложенные на него задачи в этом направлении, и сообщил, что председатели парламентов и делегации стран-участниц будут подробно проинформированы о процессе. Он также подчеркнул, что в Международном секретариате ТЮРКПА имеются все возможности для вынесения вопросов, служащих общим интересам государств-членов, на обсуждение и принятия при необходимости решений рекомендательного характера, что служит единству братских тюркских государств и их парламентов.

Пользуясь участием представителей обеих палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Рамиль Гасан вновь озвучил призыв о скорейшем вступлении Узбекистана в ТЮРКПА.

Во встрече также приняли участие заместитель генерального секретаря Мухаммет Алпер Хаяли и секретарь комиссии Айнура Абуталыбова.