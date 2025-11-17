https://news.day.az/politics/1796145.html Посол Словакии в Азербайджане поздравил обе страны по случаю национальных праздников Посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов поздравил народы двух стран по случаю национальных праздников, передает Day.Az. В Азербайджане 17 ноября - День национального возрождения, а в Словакии - День борьбы за свободу и демократию. "Этот день напоминает нашим народам о борьбе за свободу и силе единства", - отметил дипломат.
Посол Словакии в Азербайджане поздравил обе страны по случаю национальных праздников
Посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов поздравил народы двух стран по случаю национальных праздников, передает Day.Az.
В Азербайджане 17 ноября - День национального возрождения, а в Словакии - День борьбы за свободу и демократию.
"Этот день напоминает нашим народам о борьбе за свободу и силе единства", - отметил дипломат.
Отметим, что Эльчин Гасымов - уроженец Азербайджана, родом из Кяльбаджара.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре