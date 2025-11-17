Посол Словакии в Азербайджане поздравил обе страны по случаю национальных праздников

Посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов поздравил народы двух стран по случаю национальных праздников, передает Day.Az.

В Азербайджане 17 ноября - День национального возрождения, а в Словакии - День борьбы за свободу и демократию.

"Этот день напоминает нашим народам о борьбе за свободу и силе единства", - отметил дипломат.

Отметим, что Эльчин Гасымов - уроженец Азербайджана, родом из Кяльбаджара.