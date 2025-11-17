Грузия и Азербайджан с первых минут трагедии мобилизовали все свои возможности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сообщил, что во время крушения военного транспортного самолёта C-130 в Грузии грузинская и азербайджанская стороны с самого начала происшествия мобилизовали все свои ресурсы.

"Мы задействовали силы для обнаружения обломков, доставки поисково-спасательных групп в район происшествия и обеспечения безопасности территории", - добавил Эрдоган.