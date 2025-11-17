Азербайджан становится новым центром консолидации Центральной Азии

Полноправное участие Азербайджана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии подтверждает его роль нового центра консолидации региона.

Об этом сказал в беседе с Day.Az директор Института прикладных этнополитических исследований, казахстанский политолог Талгат Калиев.

"Это в первую очередь означает расширение сферы договоренности и сферы консолидации Центральной Азии на территории уже Южного Кавказа через Азербайджан, одновременно распространение формата ОТГ на региональные наши форматы. То есть, то доверие, которое сформировалось и достигнуто в Организации тюркских государств, распространяется на иные форматы, где мы каким-то образом взаимодействуем", - сказал он.

По его словам, изменение роли Азербайджана в региональной дипломатике очевидно в силу того, что Азербайджан включен в число средних держав, как и Казахстан.

"Одновременно Азербайджан сегодня является безусловным лидером Южного Кавказа, тем самым представляет собой этот регион, выступает от его имени", - отметил Калиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан является богатейшей республикой своего региона и в то же время связан с Казахстаном тесными транспортными потоками и транспортными перспективами: "Я думаю, что это взаимодействие будет нарастать по мере того, как Азербайджан и Казахстан развивают Транскаспийский международный транспортный коридор и иные коридоры. И во всех этих форматах Азербайджан играет центральную роль".

Али Гасымов