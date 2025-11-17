В Баку состоялась церемония открытия офиса Euronews

17 ноября прошла торжественная церемония открытия офиса Euronews в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие началось с приветственного слова главы Euronews Педро Варгаса Давида, который подчеркнул важность укрепления сотрудничества с азербайджанскими партнерами и развития присутствия Euronews в регионе.

"Азербайджан важен не только для нас как для медиа, но и для Европы в целом - страна открыта для сотрудничества и партнерства, и мы рады быть частью этого процесса", - отметил Педро Варгас Давид.

В рамках церемонии были представлены уже реализованные совместные проекты, а также проведена запись выпуска программы Eurasia Talks, посвященной ключевым политическим, экономическим и социальным событиям в Центральной Азии и на Южном Кавказе и их влиянию на отношения региона с Европой.

Кроме официальной части, гости смогли принять участие в культурной программе и сетевых мероприятиях.

Отметим, что Euronews - международный новостной телеканал, вещающий на 20 языках. Канал специализируется на освещении актуальных международных событий и развития сотрудничества между странами Европы и странами соседних регионов.