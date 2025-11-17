В Азербайджане происходят события, важные для европейской аудитории

В Азербайджане происходят события, которые представляют важность для европейской аудитории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам заявил глава Euronews Педро Варгас Давид в кулуарах церемонии открытия офиса в Баку.

"Есть много событий в Азербайджане, которые очень актуальны для европейской аудитории", - отметил он.

Педро Варгас Давид рассказал о работе офиса и его роли в развитии местной журналистики.

"Один из наших проектов - обучение местных журналистов, открытое для разных медиа. Наши журналисты работают бок о бок с местными коллегами, что помогает развитию профессии и СМИ", - отметил он.

Он также сообщил, что офис в Баку будет включать в себя около 15 сотрудников, половина из которых уже набрана, и со временем планируется привлекать больше местных журналистов.