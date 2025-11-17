ЕС ужесточил нормы приостановки безвиза с третьими странами

Совет ЕС ужесточил нормы приостановки безвизовых режимов с третьими странами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совет ЕС окончательно одобрил обновление механизма приостановки безвизовых режимов для краткосрочных поездок граждан третьих государств в шенгенскую зону", - говорится в заявлении совета.

Новой причиной приостановки безвизового режима станет "невыполнение требований визовой политики ЕС", например если третья страна реализует схемы предоставления гражданства за инвестиции. Также безвизовые режимы могут быть приостановлены, если ЕС обвинит страну-партнера в "нарушениях прав человека".

Ужесточены критерии приостановки безвизового режима с третьей страной. Теперь он может быть приостановлен, если количество годовых нарушений правил въезда увеличится сразу на 30% по сравнению с предыдущим годом. Ранее этот показатель составлял 50%.

Если ранее безвиз можно было заморозить на срок до 9 месяцев с возможностью продления ограничений до 18 месяцев, то теперь сроки увеличены до 12 месяцев с продлением до 24. Решение вступит в силу 7 декабря.