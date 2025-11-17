Когда театральная сцена Баку превращается в музыкальное кино

В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся необыкновенный вечер - музыкальное шоу "Bir dəfə Mahnı Teatrında" (Однажды в Театре песни), посвящённое искусству музыки в кинематографе. Это первый концерт театра, полностью построенный на исполнении знаменитых мелодий из кинофильмов в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра, сообщает Day.Az.

Грандиозное событие было приурочено к 130-летию мировой музыки кино. Главным продюсером вечера выступила директор Ульвия Бабирли, руководителем проекта - Гусейнага Асланов, а режиссером постановки - Тахмина Гумбатова. За дирижерским пультом блистала Эллада Мамедова.

В программу вошли культовые произведения из азербайджанских и мировых фильмов. Проект "Bir dəfə Mahnı Teatrında" превратил сцену театра в живую кинолетопись, искусно соединив музыку и искусство кино. Музыкальные номера были представлены в театрализованной форме, что подарило зрителям не только эстетическое удовольствие, но и атмосферу ностальгии, перенося их в золотые времена кинематографа.

