Сборная Азербайджана по баскетболу U-13 прошла сбор в Анкаре

Сборная Азербайджана по баскетболу среди мальчиков до 13 лет приняла участие в учебно-тренировочном сборе в столице Турции, Анкаре.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу федерации баскетбола Азербайджана, подготовка проходила с 9 по 15 ноября.

Во время тренировочного процесса сборная провела контрольные матчи с командами "Тюрк Телеком", "Чаба Академи", "Вамос", "Этимесгут", "ОДТУ" и "Университет Чанкая", одержав победы в пяти из них.

Отметим, что сборная U-13 с 2028 года будет участвовать в международных соревнованиях.