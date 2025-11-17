https://news.day.az/sport/1796132.html Сборная Азербайджана по баскетболу U-13 прошла сбор в Анкаре - ФОТО Сборная Азербайджана по баскетболу среди мальчиков до 13 лет приняла участие в учебно-тренировочном сборе в столице Турции, Анкаре. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу федерации баскетбола Азербайджана, подготовка проходила с 9 по 15 ноября.
Во время тренировочного процесса сборная провела контрольные матчи с командами "Тюрк Телеком", "Чаба Академи", "Вамос", "Этимесгут", "ОДТУ" и "Университет Чанкая", одержав победы в пяти из них.
Отметим, что сборная U-13 с 2028 года будет участвовать в международных соревнованиях.
