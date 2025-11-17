Стало известно, когда будут получены результаты по чёрному ящику разбившегося турецкого самолёта

Министр национальной обороны Турции сообщил, когда будут обнародованы причины крушения самолёта C-130, потерпевшего аварию в Грузии.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на АПА, министр заявил, что результаты расшифровки чёрного ящика станут известны через два месяца.

Напомним, 11 ноября на территории Грузии потерпел крушение принадлежащий Турции военный транспортный самолёт C‑130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию. В результате аварии погибли находившиеся на борту 20 военнослужащих. На данный момент обнаружены тела 19 из 20 погибших военнослужащих.