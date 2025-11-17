В Баку убит 15-летний подросток

17 ноября около 22:00 в Ясамальском районе Баку в больницу был доставлен Х. Мирзаев, (2010 года рождения), с колото-резаным ранением.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

В результате проведённых полицейскими мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления - Э. Новрузлу (2011 года рождения).

Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Шеки убит 50-летний мужчина.