США планируют поставить Саудовской Аравии истребители F-35

Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия хочет купить у США истребители F-35, и он намерен продать их Эр-Рияду, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Да, мы это сделаем, мы продадим им F-35", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.

Трамп отметил, что власти Саудовской Аравии заинтересованы в покупке самолетов, назвав страну "отличным союзником".

Ранее сообщалось, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман встретится с Трампом во вторник в Белом доме. По словам американских официальных лиц, главными темами обсуждения станут именно потенциальная сделка по F-35 и двустороннее соглашение по обороне.

Вместе с тем американские СМИ ранее писали: в Пентагоне считают, что Китай может попытаться заполучить технологии истребителей F-35 через Саудовскую Аравию, которая намеревается их приобрести.