https://news.day.az/sport/1796191.html Объявлен состав женской сборной Азербайджана для участия в отборочном этапе ЧЕ Женская сборная Азербайджана U-19 объявила состав и программу подготовки к отборочному этапу чемпионата Европы. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с 17 по 21 ноября команда проведет сбор в Баку, а с 22 ноября по 2 декабря выступит в городе Струмица (Северная Македония), где пройдут матчи квалификации.
Объявлен состав женской сборной Азербайджана для участия в отборочном этапе ЧЕ
Женская сборная Азербайджана U-19 объявила состав и программу подготовки к отборочному этапу чемпионата Европы.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с 17 по 21 ноября команда проведет сбор в Баку, а с 22 ноября по 2 декабря выступит в городе Струмица (Северная Македония), где пройдут матчи квалификации.
Сборная Азербайджана сыграет в пятой группе Лиги B против сверстниц из Словении, Северной Македонии и Грузии. В состав вошли 20 футболисток, и все они представляют местные клубы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре