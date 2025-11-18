Объявлен состав женской сборной Азербайджана для участия в отборочном этапе ЧЕ

Женская сборная Азербайджана U-19 объявила состав и программу подготовки к отборочному этапу чемпионата Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с 17 по 21 ноября команда проведет сбор в Баку, а с 22 ноября по 2 декабря выступит в городе Струмица (Северная Македония), где пройдут матчи квалификации.

Сборная Азербайджана сыграет в пятой группе Лиги B против сверстниц из Словении, Северной Македонии и Грузии. В состав вошли 20 футболисток, и все они представляют местные клубы.