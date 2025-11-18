Трамп раскрыл состав «совета мира» для Газы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что формируемый для управления сектором Газа "совет мира" будет включать его самого и лидеров других ключевых мировых держав.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующее заявление он сделал во время встречи в Белом доме.

Американский лидер подчеркнул, что в состав нового органа войдут представители наиболее влиятельных и уважаемых государств мира.

"Совет мира" будет включать меня и лидеров других очень важных и очень уважаемых государств", - сказал Трамп.