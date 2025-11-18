США планируют поставить этой стране F-35

Соединенные Штаты планируют поставить истребители пятого поколения F-35 Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Да, я скажу это. Мы будем это делать. Мы будем продавать F-35", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме.

18 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые с 2018 года посетит Вашингтон. Агентство Bloomberg сообщало, что Эр-Рияд хочет получить от США гарантии безопасности по примеру тех, что ранее были предоставлены Катару. В конце сентября Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон будет рассматривать любую вооруженную атаку против территории, суверенитета и ключевой инфраструктуры Катара как угрозу для мира и безопасности США. Американские СМИ также сообщали, что Саудовская Аравия намерена договориться с США о покупке истребителей F-35.