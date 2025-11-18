В Лувре закрыли часть помещений

Администрация Лувра закрыла доступ в часть помещений музея из-за неудовлетворительного состояния перекрытий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте парижского музея.

В музее уточнили, что речь идет об административных помещениях на втором этаже южного крыла сектора "Сюлли". Там расположены офисы сотрудников. По данным Лувра, перекрытия в этом месте имеют слабые места из-за сложной конструкции, а также структурных и интерьерных работ, проведенных в 1930-е годы.

По итогам проверки была выявлена "особая хрупкость некоторых несущих балок второго этажа южного крыла". В музее предупредили о риске обрушения перекрытий.

"Руководство музея приняло решение закрыть доступ к офисам на втором этаже. Таким образом, 65 сотрудников музея должны будут покинуть свои кабинеты в течение ближайших трех дней", - говорится в сообщении.