Превращение «5+1» в «6» было неизбежным

Превращение формата "5+1" в "шестерку" - исторически закономерный процесс. Логика геополитических трансформаций в Евразии уже многие годы подталкивает тюркские государства к институциональному объединению. Центральная Азия всегда рассматривалась как единый регион, имеющий общую политическую динамику, схожие вызовы и интересы.

Об этом сказал в беседе с Day.Az кыргызский политолог Марс Сариев.

По его словам, присоединение Азербайджана к этой пятерке стало неизбежным по двум причинам.

"Во-первых, Азербайджан де-факто является ключевым элементом тюркского пространства, обеспечивая его связь с Кавказом и Турцией.

Во-вторых, регион вступил в новую эпоху, когда усиливается роль собственных, внутренних центров силы, а влияние внешних игроков - России и Китая - постепенно снижается. В такой ситуации создание единой политико-экономической платформы тюркских стран стало естественным ответом на вызовы времени", - сказал Сариев.

Присоединение Азербайджана к центральноазиатской пятерке кардинально меняет конфигурацию сил в Евразии, отметил наш собеседник. Фактически появился новый, гигантский геополитический субъект, охватывающий пространство от Турции до Китая. Для Азербайджана это означает: усиление роли в тюркском мире; новые транспортно-логистические возможности; институциональную поддержку крупных проектов Восток-Запад; расширение политического влияния на процессы в Центральной Азии, подчеркнул кыргызский политолог.

Для стран Центральной Азии же новый формат означает, по словам Сариева, выход к Каспию и Южному Кавказу как к стратегическому мосту в сторону Европы; диверсификация маршрутов и партнеров; укрепление энергетических, технологических и инвестиционных связей; повышение собственного веса в международной политике за счет появления единого центра силы.

"И самое главное - появляется платформа, где тюркские государства выступают не объектами, а полноценными субъектами мировой политики", - считает политолог.

Говоря о том, как новый формат будет взаимодействовать с американским С5+1 и стоит ли ожидать его переформатирования в связи с появившимся 16 ноября реалиями, Марс Сариев отметил, что США очень чутко уловили растущую ценность региона и рост тюркской интеграции. Вашингтон уже активизировал сотрудничество со странами Центральной Азии и Южного Кавказа. Это видно и по встречам, и по новым экономическим инициативам.

"Появление единого тюркского субъекта создает для США и Запада дополнительные возможности: от логистики и доступа к редкоземельным ресурсам до политической стабильности транзитных маршрутов. Формат С5+1 в будущем, вероятно, будет переформатирован. Либо он станет площадкой взаимодействия с уже с расширенной "шестеркой", либо возникнет параллельная рамка координации с участием Азербайджана. Вашингтон заинтересован не терять политическое окно возможностей, которое открылось вследствие ослабления российского и китайского влияния. Мы вступаем в новую эпоху, где тюркские государства становятся самостоятельным, консолидированным актором мировой политики. Сформировался политико-экономический блок, способный изменить контуры Евразии. Теперь важнейшая задача - переосмыслить нашу новую роль и дать мощный импульс развитию, превратив регион в процветающее пространство, демонстрирующее толерантность, модернизацию и устойчивый рост", - сказал кыргызский политолог.

Лейла Таривердиева