TRIPP: как армянские сомнения мешают региональному прорыву

Автор: Лейла Таривердиева

В понедельник заместитель госсекретаря США Марко Рубио Элисон Хукер прибыла в Ереван. Как сообщается, главной темой встреч является TRIPP (Зангезурский коридор), а также открытие коммуникаций между Арменией и Турцией.

Самое время напомнить, что в минувшую пятницу в Ереване прошла конференция под названием "Перекрестки мира: развитие региональных коммуникаций и сотрудничества". Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о том, как идут дела с TRIPP и что он собирается делать, чтобы проект не превратился в долгострой.

В данном случае реализация проекта полностью зависит от армянской стороны. Азербайджан сделал все, что от него зависело, обеспечив дипломатическую основу проекта, дальше он может действовать только в том случае, если его об этом попросят. Он сам мог бы построить дороги и трубопроводы, и тогда вопрос решился бы намного быстрее. Но Армения не Грузия, ей до такой кооперации пока далеко. Будь Азербайджан и Армения добрыми соседями, проблем бы не было. Но между двумя странами пока что нет делимитированной границы, нет межгосударственных отношений, что исключает партнерство. Отсутствие четких границ, конечно же, является на данный момент помехой номер один в реализации Зангезурского коридора. И Пашинян прав, говоря, что процесс делимитации нужно продолжить на южном участке границы, а не на севере, как планировалось ранее.

Напомним, что в январе текущего года на границе состоялась одиннадцатая встреча комиссий по делимитации границы между двумя странами. В результате обсуждений было принято решение начать комплекс работ по делимитации государственной границы с северного участка - от точки стыка границ Азербайджана, Армении и Грузии и далее в южном направлении, до границы Азербайджана и Армении с Исламской Республикой Иран.

В сентябре, уже после вашингтонской встречи, Азербайджан и Армения обменялись делегациями под руководством вице-премьеров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. Достижение договоренности по строительству коммуникаций через Зангезур актуализировало перенос приоритетов в вопросе делимитации с севера на юг. Делимитация северных участков, особенно в направлении Газахского района, где стоит вопрос возвращения Азербайджану трех сел-эксклавов, может затянуться на длительный период, а реализация зангезурского проекта не ждет. Поэтому возникла необходимость начать обсуждения по делимитации и разминированию отдельных участков линии границы с целью строительства соответствующей инфраструктуры и синхронизации действий по созданию коммуникаций.

"К примеру, для начала строительства железной дороги, ЛЭП и др., "на земле" требуется наличие соответствующей инфраструктуры. А это, в первую очередь, требует определения юрисдикции страны, чтоб строитель знал, на какой территории страны они работают", - сказал Никол Пашинян, выступая на конференции в пятницу.

Армянский премьер сообщил, что TRIPP будет иметь несколько железных дорог, линий электропередач, трубопроводов, среди которых могут быть газопровод, нефтепровод, кабели и так далее.

Думается, это не совсем так. "Маршрут Трампа ради мира и процветания" - это проект коммуникаций, ведущих от западных границ Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику. Армения может включить TRIPP в свой "Перекресток мира", но в реальности, достигнутые в Вашингтоне договоренности подразумевают маршрут Зангезурского коридора. Прочие дороги и трубопроводы, которые американские партнеры будут (если будут) строить в Армении, не имеют отношения к TRIPP. Азербайджан не собирается чинить препятствий развитию транспортных и прочих коммуникаций соседней страны, но следует не забывать, что большинство из них, не только Зангезурский коридор, будут идти с азербайджанской территории. Те же нефте- и газопроводы, о которых говорит Никол Пашинян, будут строиться для доставки азербайджанских энергоносителей. Вряд ли американские подрядчики станут тянуть трубы из Ирана. Труба из ИРИ имеется, но она слишком узка и не рассчитана на крупные поставки газа, а строительство нового газопровода в Армении так и не состоялось, хотя о нем говорилось много лет.

Азербайджан не интересует, что еще планирует Ереван в рамках своего "Перекрестка мира". Это действительно внутреннее дело Армении. Иное дело дорога в Нахчыван. В этом случае Азербайджан не может считаться третьей стороной. Дорога, как и прочие коммуникации, будет идти, подчеркнем, из Азербайджана в Азербайджан и, независимо от того, что территория транзита принадлежит Армении, записывать его в третьи стороны несерьезно. А именно это попытался сделать армянский премьер, выступая на конференции в Ереване.

Еще раз повторим - данный проект интересует азербайджанскую сторону как возможность установления беспрепятственного и короткого сообщения со своей автономией, с начала карабахского конфликта фактически остающейся в блокаде. Доставка грузов, обеспечение НАР азербайджанским газом и электроэнергией. Решения именно этих задач Баку добивался от Еревана. Между тем, этот коридор может принести Армении экономические дивиденды, и ее упрямство в течение пяти лет было совершенно нелогичным.

Со временем, по мере продвижения вопроса делимитации и особенно после подписания мирного договора, будут разблокированы и другие коммуникации между Азербайджаном и Арменией, действовавшие до конфликта. Есть дороги, хоть и непригодные для международных грузоперевозок в рамках Среднего коридора, но годящиеся для сообщения между двумя странами. Есть газопроводы, по которым Армения когда-то получала азербайджанский газ. Одна из труб тянулась через Лачин и Горис в Нахчыван и дальше в Ереван. В каком состоянии находится сейчас газопровод, неизвестно. Этот маршрут тоже может быть восстановлен в рамках TRIPP. Тем более, что сам Никол Пашинян пожаловался на конференции по "Перекрестку" на рельеф Сюника. Зачем ломать голову над новым маршрутом, когда специалистами в советские годы уже был проложен самый подходящий.

Хорошо, что незаменимость старой железной дороги через Мегри армянский премьер осознает. Прежде, помнится, он предлагал Азербайджану для связи с НАР другие варианты, сразу забракованные азербайджанской стороной. Теперь же он сам признает, что железная дорога в рамках проекта TRIPP точно будет проходить по югу Армении, по маршруту прежней железной дороги, потому что других возможных вариантов нет, а если и найдутся, то они будут в десятки раз дороже.

Что касается других коммуникаций, в частности газопровода и ЛЭП, то из-за географических факторов планируется проложить их севернее. Кстати, Горис находится как раз севернее. Армянской стороне не стоит ломать голову, а восстановить прежний маршрут. Проходил он по прежде оккупированным территориям - через Агдам, Аскеран, Ханкенди, Шушу и Лачин, так что на долю азербайджанской стороны тоже придется огромный объем работ.

Ранее Никол Пашинин уже объявил, что реализация TRIPP начнется после парламентских выборов в Армении, во второй половине 2026 года. Кроме того, Армения еще не определилась со сроками, на которые проект будет отдан под управление американской стороны. Помнится, на встрече в Вашингтоне 8 августа речь шла о 99 годах. Теперь Пашинян говорит о вариантах: 49 или 99.

Но это дела Еревана и Вашингтона. Нам нет дела до того, сколько лет американские партнеры будут возвращать вложенные инвестиции. Однако от нас во многом зависит, насколько эффективен будет маршрут и какие будет приносить дивиденды. Не следует забывать, что присутствие на маршруте американского фактора может вызвать сомнения у некоторых наших партнеров, и в этом случае тем, кто рассчитывает заработать на транзите по TRIPP, придется довольствоваться перевозками в Нахчыван и обратно. Для сомневающихся партнеров Азербайджан имеет северную ветку Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) через Грузию. Но, приложив все свои дипломатические способности, он может содействовать устранению сомнений. Хотя с американской стороны и слышатся странные заявления относительно планов организовать транзит по Среднему коридору в обход Китая, те, кто говорят об этом, явно не знакомы с географией. И не только с географией.

Далеко не все в Армении приветствуют TRIPP. Подключение США несколько укоротило языки, однако армянские реваншисты, эксперты и прочие демагоги не устают рассуждать о рисках реализации проекта. Тут и угроза превратиться в серую зону под иностранным управлением в случае "азербайджанской агрессии", тут и какие-то экологические риски, тут и некий ущерб политическим интересам. Много всякого. К чести Никола Пашиняна, он игнорирует эти помехи.

Азербайджан за сотрудничество, за процветание региона, за общность интересов близких соседей. Задача Еревана сегодня - постараться сделать так, чтобы TRIPP стал объединяющим, а не разъединяющим маршрутом.