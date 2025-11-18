Сборная Азербайджана U-21 сыграет с Гибралтаром в отборе ЧЕ

Сегодня сборная Азербайджана по футболу до 21 года проведет очередной матч отборочного этапа чемпионата Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда из группы B сыграет на выезде с Гибралтаром.

Игра пройдет на стадионе Europa Point Stadium и начнется в 22:00 по бакинскому времени. Главным судьей встречи будет румын Андрей Чивулете.

Следующий матч сборная проведет 27 марта 2026 года против Португалии.

Команда под руководством Рашада Эюбова занимает пятое место в группе с двумя очками. Лидирует Португалия (12 очков), второе место у Чехии (девять очков), третье - Шотландия (семь очков), четвертое - Болгария (семь очков), а Гибралтар, не набравший очков, замыкает турнирную таблицу.