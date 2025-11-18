Назначен торгпред Азербайджана по странам Центральной Азии

Самед Гасанов назначен торговым представителем Азербайджана по странам Центральной Азии с расположением в Республике Узбекистан.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Торговый представитель играет важную роль в развитии торгово-экономического сотрудничества, продвижении бренда Made in Azerbaijan и улучшении инвестиционного климата в этих странах, а также в увеличении ненефтяного экспорта Азербайджана.

Самед Гасанов родился в 1990 году. В 2012 году окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности "общая экономика", а в 2018 году - Государственный университет имени Янки Купалы Республики Беларусь по специальности "юриспруденция".

В 2015 году начал свою карьеру в качестве старшего менеджера проектов в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций, где занимал различные должности. С 10 августа 2023 года занимает должность директора Департамента содействия инвестициям.