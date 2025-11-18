Топ-партнеры Азербайджана по товарообороту в Центральной Азии - ЦИФРЫ
Казахстан занимает первое место по объёму товарооборота с Азербайджаном. За январь-октябрь этот показатель увеличился на 224,5 млн долларов и превысил 600,3 млн долларов, что значительно выше результатов других стран региона.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, структура торговли между Казахстаном и Азербайджаном также показывает существенный объём импорта в Азербайджан - 519,4 млн долларов.
В отчётный период Узбекистан занял второе место по объёму товарооборота с Азербайджаном - около 472,5 млн долларов, что означает рост более чем на 276,4 млн долларов.
Отмечается также значительный рост объёма торговли с Кыргызстаном и Таджикистаном. Кыргызстан увеличил товарооборот с Азербайджаном на 32,2 млн долларов - до более чем 66,1 млн долларов, а товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном вырос на 6 млн долларов, составив 11,1 млн долларов.
|
Страна
|
Экспорт (в долларах США)
|
Импорт (в долларах США)
|
Казахстан
|
80 878
|
519 416
|
Кыргызстан
|
14 364
|
51 772
|
Узбекистан
|
60 989
|
411 560
|
Таджикистан
|
10 224
|
920
|
Туркменистан
|
55 322
|
128 714
Следует отметить, что по данным Государственного таможенного комитета, за январь-октябрь текущего года Азербайджан осуществил торговые операции со 173 странами на общую сумму 40,862 млрд долларов США.
Товарооборот по экспорту составил 21,637 млрд долларов, по импорту - 19,225 млрд долларов. Таким образом, в годовом выражении экспорт снизился на 4,9%, а импорт вырос на 15,6%.
