Топ-партнеры Азербайджана по товарообороту в Центральной Азии

Казахстан занимает первое место по объёму товарооборота с Азербайджаном. За январь-октябрь этот показатель увеличился на 224,5 млн долларов и превысил 600,3 млн долларов, что значительно выше результатов других стран региона.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, структура торговли между Казахстаном и Азербайджаном также показывает существенный объём импорта в Азербайджан - 519,4 млн долларов.

В отчётный период Узбекистан занял второе место по объёму товарооборота с Азербайджаном - около 472,5 млн долларов, что означает рост более чем на 276,4 млн долларов.

Отмечается также значительный рост объёма торговли с Кыргызстаном и Таджикистаном. Кыргызстан увеличил товарооборот с Азербайджаном на 32,2 млн долларов - до более чем 66,1 млн долларов, а товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном вырос на 6 млн долларов, составив 11,1 млн долларов.

Страна Экспорт (в долларах США) Импорт (в долларах США) Казахстан 80 878 519 416 Кыргызстан 14 364 51 772 Узбекистан 60 989 411 560 Таджикистан 10 224 920 Туркменистан 55 322 128 714

Следует отметить, что по данным Государственного таможенного комитета, за январь-октябрь текущего года Азербайджан осуществил торговые операции со 173 странами на общую сумму 40,862 млрд долларов США.

Товарооборот по экспорту составил 21,637 млрд долларов, по импорту - 19,225 млрд долларов. Таким образом, в годовом выражении экспорт снизился на 4,9%, а импорт вырос на 15,6%.