Китайская компания присоединилась к предприятию по развитию Среднего коридора

Подписано соглашение о присоединении китайских железных дорог через компанию China Railway Container Transport (CRCT) к совместному предприятию казахстанских, азербайджанских и грузинских железных дорог Middle Corridor Multimodal Ltd.

Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Казахстанские железные дороги (КТЖ).

Подписание состоялось в рамках Второго форума международного сотрудничества железнодорожного маршрута "Китай - Европа" в Сиане.

Выступая на форуме, председатель правления КТЖ Талгат Алдыбергенов подчеркнул, что развитию маршрута придают важное значение лидеры Казахстана и Китая.

Он добавил, что ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин в своих выступлениях отмечали укрепление связей по маршруту "Китай - Центральная Азия - Европа" , которая соответствует общим стратегическим интересам государств и открывает новые возможности для устойчивой торговли и роста.

Напомним, что Middle Corridor Multimodal Ltd - это совместное предприятие, созданное железнодорожными компаниями Азербайджана, Грузии и Казахстана для развития и повышения эффективности транзитных перевозок по Среднему коридору.

Ранее мы сообщали, что Казахстан призывает Европу ускорить проекты по разгрузке Среднего коридора.