Президент Ильхам Алиев: Нынешний высокий уровень межгосударственных отношений Азербайджана и Латвии создает хорошие возможности для расширения плодотворного сотрудничества
Азербайджано-латвийские отношения имеют добрые традиции. Исторические связи наших народов, нынешний высокий уровень межгосударственных отношений создают хорошие возможности для расширения плодотворного сотрудничества в различных областях.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Латвийской Республики Эдгарсу Ринкевичсу по случаю национального праздника Латвийской Республики - Дня независимости.
"Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления традиционно дружественных отношений между нашими странами, полноценного использования потенциала нашего сотрудничества", - отмечается в письме.
