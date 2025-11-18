По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов

Азербайджанские железные дороги (АЖД) назначают дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 21, 22 и 23 ноября с целью удовлетворения растущего пассажирского спроса.

Об этом сообщили Day.Az в АЖД.

Отмечается, что по этому направлению также можно ежедневно совершать поездки по маршруту Баку-Газах-Баку: "Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте АДЖ или через приложение "ADY Mobile".

Ранее мы сообщали, когда возобновится движение поезда Хырдалан-Сумгайыт.