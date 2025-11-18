https://news.day.az/society/1796253.html По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов - ДАТА Азербайджанские железные дороги (АЖД) назначают дополнительные рейсы по маршруту Баку-Акстафа-Баку на 21, 22 и 23 ноября с целью удовлетворения растущего пассажирского спроса. Об этом сообщили Day.Az в АЖД. Отмечается, что по этому направлению также можно ежедневно совершать поездки по маршруту Баку-Газах-Баку:
Азербайджанские железные дороги (АЖД) назначают дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 21, 22 и 23 ноября с целью удовлетворения растущего пассажирского спроса.
Об этом сообщили Day.Az в АЖД.
Отмечается, что по этому направлению также можно ежедневно совершать поездки по маршруту Баку-Газах-Баку: "Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте АДЖ или через приложение "ADY Mobile".
