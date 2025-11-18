Зеленский анонсировал возобновление переговоров с Россией

Президент Украины Володимир Зеленский планирует посетить Турцию в среду, 19 ноября, для подготовки к активизации переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом написал он в своем Telegram-канале.

"Завтра - встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые мы предложим партнерам. Всеми силами приближать конец войны - это приоритет Украины. Также работаем, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных", - написал он.

Зеленский не уточнил, с кем намерен вести переговоры в Турции, а также содержание подготовленных сообщений.

Ранее мы сообщали, что Трамп призвал к проведению трехсторонней встречи по Украине.