https://news.day.az/world/1796234.html

В Китае прошел чемпионат по скоростному бегу по слэклайну - ВИДЕО

В Китае прошел чемпионат по скоростному бегу по слэклайну. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Участники используют уникальную технику, которая напоминает стиль ящерицы. 15-метровую дистанцию самые быстрые пробегают всего за 3 секунды.