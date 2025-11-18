В Китае прошел чемпионат по скоростному бегу по слэклайну

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Участники используют уникальную технику, которая напоминает стиль ящерицы. 15-метровую дистанцию самые быстрые пробегают всего за 3 секунды.